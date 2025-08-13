生活保護の支給額の引き下げを最高裁が違法と判断したことを受け、厚生労働省は13日、初めて専門家による委員会を開き、今後の対応について議論を始めました。国が2013年から段階的に生活保護の支給額を引き下げたことについては、今年6月、最高裁が違法と判断し、減額した処分の取り消しを命じました。これを受け、厚労省は13日、初めて学識者などの専門家による委員会を開き、最高裁判決の受け止めや、今後の対応の検討に必要な