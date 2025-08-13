色鮮やかな衣装ではじける笑顔徳島の阿波踊りに初参加し、群衆の中でも輝きを放った42歳タレントに注目が集まった。「徳島県の阿波踊りに初めて参加させていただきました!!」とインスタグラムに書き出し、笠をかぶった女性踊り子の中でひときわ目立つ笑顔の写真を公開したのは元モーニング娘。の矢口真里。「着いた時は土砂降りだったのですが、踊り始める頃に雨がやむという晴れ女パワー発動いたしましたありがたかったー」