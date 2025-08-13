◆パ・リーグ日本ハム３―２ロッテ（１３日・エスコンフィールド）日本ハムは１点を追う８回、レイエスの２２号ソロで同点。９回は満塁のチャンスをつくると、水谷のサヨナラ打で試合を決めた。４連敗中だっただけに、新庄監督も「レイエスのあの１本は、本当に大きかったですね。ちょっと嫌な流れで来ていた１週間だったんで、水谷くんが流れを全部切り替えてくれた。勢いをつけてくれましたね」と振り返った。敵地で首位