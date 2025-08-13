新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１３日浜松大会のＢブロック最終公式戦で、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）がＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．（３７）に５敗目を喫し無念の終戦となった。昨年大会に出場できなかったＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩは今年、チェーズ・オーエンズとの出場者決定戦を制してＧ１の舞台に帰ってきた。開幕から４連勝と快進撃を続けたが、その後は４連敗と急失速。ブロッ