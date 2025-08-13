「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）広島が今季１８度目の完封負けを喫した。新井貴浩監督は失点につながった佐々木、モンテロの失策について、「それも込みで起用しているので、思い切ってやってくれたらいい」と背中を押した。以下、新井監督の主な一問一答。−大瀬良は初回から丁寧に打ち取っていた「ナイスピッチングだったと思う。もう言うことない。ノーヒットでね、２点取られたんでね、それはちょっ