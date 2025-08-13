伊勢崎オートナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１３日、最終予選が行われた。森且行（５１＝川口）は１２Ｒに２番車で登場。速攻を決めた１番車・青山周平の２番手に付けると、終盤は突き放されながらも２着を確保。準決勝戦に駒を進めた。「キャブとヘッド周りを扱った。何か引っ張りながら進んでいる感じ。手前にきていて先がない」と、愛機の動きにはまだ課題を残すものの「スタートは切れた。試走だけは跳