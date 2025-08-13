バレーボール女子日本代表は１３日、都内で世界選手権（２２日開幕、タイ）に向けた合宿を報道陣に公開した。２３歳のアウトサイドヒッター・和田由紀子（ＮＥＣ川崎）はコンディションを考慮し、別調整した。午後からの練習が公開され、和田は６対６の実戦形式の練習には加わらず、体育館の端でチューブを使った下半身のトレーニングなど別メニューをこなした。「別でやらせてもらっているけど、試合に向けては違う形で、チー