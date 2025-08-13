美容家・IKKO（63）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。現在の髪形は、コンプレックスを隠すためのものと明かした。この日のテーマは「コンプレックス告白SP」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からコンプレックスについて聞かれたIKKOは「デビューした40代の頃に、顔がデカいから面積代払えって言われたんですよ！」と言い「そしたら、ボブにしようと思って。それからボブ。ボブにする