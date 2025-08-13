◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）阪神・石井がプロ野球記録39試合連続無失点に並んだ。2点差の9回に登板し、1イニングを無失点。試合後には、38試合連続無失点でセ・リーグ記録を保持していた藤川監督と並んで記念撮影した。「投げてるときは（記録のことを）考えていなかったけど、監督と写真を撮らせていただいている時にすごく実感が湧いた。素直に喜びたいです」と頬を緩めた。藤川監督のリーグ記録