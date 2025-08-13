体内のタンパク質は、日々合成と分解を繰り返しています。タンパク質が不足すると、新陳代謝がスムーズに行われなくなり、様々な組織を作ることができなくなります。特に、タンパク質の合成に不可欠な必須アミノ酸は、体内で合成できないため、普段の食事からとる必要があります。必須アミノ酸9種類が理想的なバランスで含まれているか評価する基準が「アミノ酸スコア」というもので、点数で表現すると100点中何点かどうかを評価し