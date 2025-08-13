◆パ・リーグオリックス４―７楽天（１３日・京セラドーム大阪）「６番・ＤＨ」でスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が２―０の３回２死一塁からの第２打席で、曽谷の真ん中高め直球をたたいて左翼席へ４号２ラン。７月２７日の西武戦（ベルーナ）以来、１３戦ぶりの一発に「浮いてきた甘い球をしっかり打とうとした。アジャストできた」と振り返った。初回２死一、二塁の第１打席では左翼フェンス直撃の適時二塁打。