ウクライナのゼレンスキー大統領は国外渡航制限の年齢を現在の18歳から22歳に引き上げるよう、政府に要請したと明らかにしました。ウクライナゼレンスキー大統領「現在、国境を越えるには18歳という年齢上限がありますが、これを22歳まで引き上げることを提案します」ゼレンスキー大統領は12日、首都キーウで開かれた若者向けの会議で演説し、ウクライナ人男性に対する国外渡航制限の年齢を現在の18歳から22歳まで引き上げるよう