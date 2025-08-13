中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月13日】中国外交部の劉勁松（りゅう・けいしょう）アジア司長は13日、在中国日本大使館の横地晃首席公使と面会し、歴史や台湾、在日中国人の安全などの問題について日本側に深刻な懸念を表明した。