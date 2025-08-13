中日４―３巨人（セ・リーグ＝１３日）――中日が逆転勝ちで４カードぶりの勝ち越し。五回に敵失や上林の適時二塁打などで追いつき、六回にチェイビスが決勝ソロ。巨人は二回以降、決定打を欠いた。◇阪神２―０広島（セ・リーグ＝１３日）――阪神は三回、中野の犠飛と相手暴投で挙げた２点を、３投手の継投で守り切った。先発高橋は７回無失点で２勝目。広島は守備の乱れが失点につながった。◇ＤｅＮＡ１０―２ヤクルト（セ・