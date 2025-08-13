１３日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征５号Ｂ」。（文昌＝新華社記者／郭程）【新華社文昌8月13日】中国は13日午後2時43分（日本時間同3時43分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第8陣を搭載した運搬ロケット「長征5号B」（上段は遠征2号）を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１３日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征５