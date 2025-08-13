◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）阪神は左翼・高寺から遊撃・小幡へつないだ中継プレーで失点を防いだ。2―0の6回2死二塁。高寺が中村奨の左前打を捕球後すぐに送球。中継した小幡がワンバウンド送球で本塁アウトにした。広島側はリプレー検証を要求したが判定は覆らず。高寺は「チャージできない打球。（小幡への）送球が低くなってしまった」と反省した。一方で小幡は「（高寺）望夢が捕って早く投げ