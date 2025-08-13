阪神・高橋遥人投手（２９）が１３日の広島戦（マツダ）に先発し、７回をわずか６９球、被安打４、無失点の好投で今季２勝目を挙げた。前夜は９失点していた虎投だったが、頼れる左腕の力投と及川、石井も加えた３投手のリレーで２―０の完封勝利。チームはマジックを「２７」に減らしリーグ優勝へまた一歩、前進した。高橋は初回、中村奨、ファビアンを内野ゴロに仕留めると３番・小園をツーシームで空振り三振。続く２回も末