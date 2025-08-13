ソフトバンクは１３日の西武戦（ベルーナ）に５―３で勝利。６連勝を飾り、貯金を今季最多の「２８」に更新した。鉄壁救援陣が「変な流れ」をシャットアウトした。ホークスは初回に５本の安打を集めて一挙５得点。試合を優位に進めたが、中盤にミスが生まれた。５回の攻撃では遊直で二塁走者の山川が戻り切れずに併殺を奪われると、守備では小久保監督が「僕の中ではエラー扱い」というダウンズのマズイ守備も飛び出す、流れが