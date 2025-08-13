「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）日本ハム公式チア、ファイターズガールの元エースで、現在はタレントとして活躍する滝谷美夢が始球式に登場し、球場を沸かせた。ユニホームにグレーのパンツ姿で登場。三つ編みを揺らしながら力強く振りかぶると、ノーバンこそならなかったが、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。ＳＮＳなどでは「相変わらず可愛い」、「ナイスピッチング」、「まじでお美しいわ