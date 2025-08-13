「プロレス・アクトレスガールズ」（１３日、後楽園ホール）元モーニング娘。の飯窪春菜を姉に持つ女優の日菜といろ（２７）が、デビュー１周年を白星で飾った。梨央とタッグを組み、ＭＡＲＵ＆ＫＹＡＮＲＥＮ組、研菜々美＆千夜ヒナタ組との３ＷＡＹマッチに出場。日菜はドロップキック、セカンドロープからのダイビングエルボーなどを披露しつつ、串刺し式ニーアタックなどを耐え抜いた。最後は８分４０秒、梨央が豪快なラ