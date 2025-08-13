「オールスター競輪・Ｇ１」（１３日、函館）２日目１０Ｒのオリオン賞レースに出場して６着となった佐藤慎太郎（４８）＝福島・７８期・Ｓ１＝は３日目２次予選Ａ１０Ｒに進むことになった。番組的に北日本は１人。伊藤颯馬（沖縄）と太田海也（岡山）の番手が空いている状況で、メンバーを見た佐藤は「イケメンラインで（太田）海也だね」と笑いを起こしたが、その後は真剣な顔に変わり「（伊藤）颯馬には付いたことがある