AKB48が13日、東京・秋葉原のAKB48劇場でYouTube生配信「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」を行った。同シングルに参加しているOGの前田敦子（34）、高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）もゲスト出演し、久々に立つ同所でパフォーマンスを披露した。OGに加え、海外姉妹グループメンバーも参加する結成20周年記念の66枚目シングル「Oh my pumpkin！」収録楽曲を全曲生パフォーマンス。OGメンバーにとっては久