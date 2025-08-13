お笑いコンビ、オアシズの大久保佳代子（54）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。鼻の下が伸びていることが悩みだと明かした。今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。大久保は「鼻の下が長いんですよ。20代の時より年々長くなってる。だって、自分の（指の）関節で覚えてるもん」と切り出した。「長くなってる。やっぱ嫌じゃないですか」と続けた。この日の男性ゲスト、森崎ウィンの名前