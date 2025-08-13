テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、8月12日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。鬼越トマホークの喧嘩芸を止めた時に悪口を言われて、ヘコんでしまった。「真夏の怪奇ファイル」に出演している鬼越トマホークが番組のゲストとして登場。お笑いにうとい中根舞美アナは、鬼越トマホークの代表的な芸である“喧嘩芸”を知らなかったため、何も知らないまま“喧嘩芸”を止め