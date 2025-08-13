お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド」（TBS系）に出演。相方・高比良くるまが事務所を辞めたり、子どもが生まれたりで、「僕の周りから人が増えたり減ったりしてるんですよ（笑）」と笑った。この日、ゲスト出演した松井は、バナナマン・設楽統から「結婚した。おめでとう！」と話を振られ、2024年に一般女性と結婚していたこと、そして「（今年6月に）子どもも生