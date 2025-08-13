◆パ・リーグオリックス４―７楽天（１３日・京セラドーム大阪）楽天の先発・古謝樹投手が６回１／３を投げて９安打４失点も、５回まで７得点した打線の援護があり、１年目に挙げた自己最多に並ぶ今季５勝目を挙げた。１４０キロ台後半の直球を軸に５回まで無失点に抑えていたが、６回は４安打を集められて３失点、７回は無死満塁から右犠飛を打たれたところで降板。「ピンチのときに周りが見えないというか…。どこかで焦りが