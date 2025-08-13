◆パ・リーグ西武３―５ソフトバンク（ベルーナドーム）ソフトバンクが今季２度目の６連勝で貯金を最多２８とした。初回に一挙５得点。中盤に追い上げを許したが「変な流れでしたけど、それを上回る後ろの３人。藤井、松本、杉山のおかげで勝ち切れました」とリリーフ陣をたたえた。７回から藤井、松本裕、杉山が３イニング連続の３者凡退。「あの流れを切るのは、やはり力がある証拠」と自慢のトリオをたたえた。２回以降は