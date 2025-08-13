3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの通算3作が、累積再生数7億回を突破しました。これはオリコン史上2組目の記録です。13日発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で、楽曲『ライラック』が、週間再生数898.4万回で2位にランクイン。これで累積再生数が7億880.3万回となり、累積再生数7億回を突破しました。登場70週目での達成は、Creepy Nutsの『Bling-Bang-Bang-Born』の80週を上回り、YOASOBIの『アイドル』の51週に次ぐ