◇パ・リーグ楽天7―4オリックス（2025年8月13日京セラD大阪）楽天は藤平が7月31日ロッテ戦以来の今季6セーブ目を挙げた。3点リードの9回にマウンドへ。1死から若月に左前打を許すも、広岡と宗を連続三振に斬って試合を締めた。「僕は（首脳陣に）“どこでも投げる”と言っているんで。（状態は）いいと思います」ブルペンには今季16セーブの則本もいたが、三木監督は「そこはいろんな選択肢がある。今日は藤平でい