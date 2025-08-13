JR東日本によりますと、宇都宮線の大宮駅で発生した人身事故の影響で、宇都宮線・高崎線は全線で、湘南新宿ラインは一部区間の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後9時55分ごろ、全線で運転を再開しました。