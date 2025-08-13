お子さんが結婚してからも、金銭的な援助や孫のお世話などでサポートを続ける親は少なくないでしょう。また、同居をしているケースも珍しくないのでは？そんななかママスタコミュニティに寄せられたのは「離婚して戻ってきた娘がお金入れない」というタイトルの投稿です。『娘が離婚して実家に戻ってきた。しかも保育園の孫のお世話を丸投げしてきてお金も入れない。指摘すると「親なのに冷たすぎ。お金を貯めて出て行くから待っ