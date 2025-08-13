※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ夫は精神的に追い詰めてしまった妻に心から謝罪し、妻は「もしまた傷つけられたら即離婚する」という条件のもと、関係修復を決意します。夫は妻へのサプライズとして新居を建てる計画を立て、一人で住宅展示場へ足を運びます。そこで出会った女性スタッフ・河