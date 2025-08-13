¡Ø¾¾ÃÝÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Ëô¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¿¤Á¿Æ»ÒÂ¹¤Î»°À¤Âå¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃæÂ¼²Î¾º¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¼ïÂÀÏº¤¯¤ó¡Ê9¡Ë¡¢ÆóÃË¡¦ÃæÂ¼½¨Çµ²ð¤¯¤ó¡Ê6¡Ë¤¬Éã¡¦²Î¾º¤µ¤ó¤Î¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î31Æü¤«¤é11·î25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¾¾ÃÝÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²¬»³¤Þ¤ÇÁ´¹ñ18²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½ä¶È¸ø±é¡£¡ÈÅ¥ËÀ¤È¼ãÅÂ¡É¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸òÎ®¤Èå«¡Ê¤­¤º¤Ê¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø