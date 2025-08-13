◇パ・リーグ楽天7―4オリックス（2025年8月13日京セラD）楽天の助っ人ボイトが豪快な一発を放った。2―0の3回、2死無走者からフランコが四球で出塁。続く6番に入っていたボイトは、曽谷の直球を強振。7月27日西武戦以来の4号ソロを左翼スタンドに叩き込んだ。3位・オリックスと4ゲーム差で迎えた直接対決2連戦。初回2死一、二塁でも左越えに適時二塁打を放ち、計3打点をマークしたボイトは「この勢いのまま全員で戦