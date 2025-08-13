「あれはあかんやろ」トヨタ同士のしのぎを削るガチンコバトルにレジェンド・脇阪寿一が思わず本音を漏らし、スタジオに緊張が走った。【映像】スープラ同士で白熱バトル→まさかの接触に発展（実際の様子）スーパーGT 第4戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』（8日放送）では、Race1に発生したGT500クラス GRスープラ同士の白熱の4位争いがピックアップされた。11番グリッドでスタートし、着実に順位を上げてき