わたしと同じ世界…？世界の医療を大きく変えた、「クリミアの天使」の挑戦／看護に生きた戦場の天使ナイチンゲール（1）1850年代に起きたクリミア戦争による負傷兵への献身的な看護が称えられ、「クリミアの天使」「ランプを持ったレディ」などと呼ばれる、ナイチンゲール。看護師の代名詞ともいえる有名な女性ですが、実は世界の医療を大きく変えるほどの偉業を成し遂げたことを知っていますか。とても裕福な家庭に生まれ、働く