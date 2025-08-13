「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）日本ハムがサヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。貯金を再び２０に戻した。首位ソフトバンクとのゲーム差は４のまま。首位ソフトバンクとの首位攻防３連戦で３連敗を喫した後の大事なゲームだっただけに、試合後、新庄監督は「ここで（連敗が）切れたのは成長しか感じない。５連敗してたら、６、７だったかもしれない。重い雰囲気になってしまうから。よく勝ちましたよ」