8月20日(水)「上田と女が吠える夜」「上田と女が吠える夜」の恒例今年も『ちょっと怖い話で涼む夜』…！ 昨今ホラーブームが加速中！蒸し暑い夏を背筋がヒヤッとするような「ちょっと怖い話」で涼む夜▼ホラー作品は楽しい？眞栄田郷敦が中学時代に体験したバス事件▼しょっちゅう憑りつかれる土屋アンナ ある時、4人がかりで…▼「こっくりさん」をやったら…IMALUに起きた怪奇現象▼加藤千尋、怖い話が好きすぎて好奇心…