お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。8月12日の放送では、二人の海外エピソードを紹介。滝沢がフィリピン、西堀は韓国での印象的な出来事を語った。 それぞれ同じタイミングで、海外に足を運んでいたマシンガンズ。滝沢はフィリピンに足を運んでいた。 滝沢「仕事じゃなくて個人的に、ボランティアみたいなこともして