元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。コンプレックスを明かすも、そのお陰で「めっちゃお金稼げた」と明かした。この日のテーマは「コンプレックス告白SP」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からコンプレックスについて聞かれた柏木は「私は肌荒れなんです」と語った。「大分努力して大分マシになって。大分頑張った」と語ったが、以前自身のYouTube