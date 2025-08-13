鶏むね肉1枚でOKのスゴいレシピ登場 リーズナブルな鶏むねは家計の強い味方。でも、家族が多かったり、食べ盛りのお子さんのいるおうちでは、たくさんの量が必要ですよね。今回ご紹介するのは、鶏むね肉1枚で20個作れてしまう「ふわふわ揚げ」。この値段でこのボリュームなら、家計も大助かり！もちろんおいしさも保証つきです。 玉ねぎ大量＊鶏むね肉と豆腐のふわふわ揚げ玉ねぎでかさ増しするのがポイント フードプロセッサー