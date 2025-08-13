◇パ・リーグ日本ハム-ロッテ（2025年8月13日エスコンＦ）日本ハムが劇的なサヨナラ勝ちで連敗を4で止めた。2-2の9回1死満塁から水谷が三遊間を破った。4連敗中は計3得点だっただけに、新庄監督は「ちょっと嫌な流れで来てた1週間だったんで、この流れ全部、水谷君が切り替えてくれたというか、勢いつけてくれた」と絶賛。1点を追う8回に起死回生の同点ソロを放ったレイエスには「納得いかない打席が多い中で、あの1本で