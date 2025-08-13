【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比46銭円高ドル安の1ドル＝147円34〜44銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1701〜1711ドル、172円48〜58銭。ベセント米財務長官が米政策金利について現在の水準よりも「1.5〜1.75％低くあるべきだ」と発言したと伝わった。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の追加利下げ観測が強まり、ドルを売って円を買う動きが先行した。