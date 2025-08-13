「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ＤｅＮＡが今季３度目の１試合４本塁打を放つなど、１２安打１０得点で連敗を４でストップ。苦しんだ真夏の９連戦を勝利で締めくくった。勝利の立役者となったのは、ＮＰＢで代打初本塁打を放った筒香だ。今季はここまで２度の２軍再調整など苦しんできたが、１点リードの六回、無死一、二塁が連続三振で２死一、二塁となった場面で登場し、チェンジアップを振り抜いた。打