米１０年債利回りは４．２５６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（%） 米2年債 3.693（-0.038） 米10年債4.256（-0.033） 米30年債4.849（-0.029） ドイツ2.701（-0.043） 英国4.613（-0.013） カナダ3.414（-0.020） 豪州4.223（-0.019） 日本1.508（+0.014） ※米債以外は10年物