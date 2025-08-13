ドル円のピボットは１４７．５８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値147.40高値148.17安値147.16 149.00ハイブレイク 148.59抵抗2 147.99抵抗1 147.58ピボット 146.98支持1 146.57支持2 145.97ローブレイク ユーロ円 現値172.56高値173.02安値172.40 173.54ハイブレイク 173.28抵抗2 172.92抵抗1 172.66ピボット 172.30支持1