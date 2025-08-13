火曜よる9時から放送中の『誘拐の日』、そして水曜よる9時から放送中の『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』――。8月13日（水）に放送された『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』では、作品の垣根を越えた“夢のコラボ”が実現した。【映像】防犯カメラの映像に“誘拐犯”と“天才少女”の姿が！このコラボのきっかけは、テレビ朝日7月クールよる9時ドラマ3番組の出演者が一堂に会した合同会見「テレビ朝日DRAMA FES 2025 Summer」の舞