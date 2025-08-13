「なんで…？」 ©ラノベアニメ製作委員会 （席替えをやり直して、すれ違いを解消して。それでうまく行くはずだったのに…！） 作家の二語十が原作・シリーズ構成・脚本を務め、イラストレーターtanuがキャラクターデザインを務める『傷心タイムリープ』。気鋭のライトノベル作家とイラストレーターが組んだ４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』内の１作