（東京中央社）参政党の神谷宗幣代表が中央社の単独インタビューに応じ、故安倍晋三首相が訴えた「台湾有事は日本有事」の主張に賛成しているかと問われた際、「台湾と日本は運命共同体」だとした上で、有事が発生したらシーレーン（海上交通路）がコントロールされて日本としても死活問題になると述べた。インタビューは東京の衆院議員会館で7月31日に実施。神谷氏は同20日に投開票された参院選後としては初めて、海外メディアの