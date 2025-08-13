卓球男子日本代表で世界ランキング4位の張本智和が「世界1位」を口にしたと、中国のSNS上で話題になっている。張本は11日に行われたWTTチャンピオンズ横浜・男子シングルス決勝で同2位の中国の王楚欽（ワン・チューチン）に4-2で勝利し、3年ぶりのWTTチャンピオンズ優勝を果たした。中国のSNS・微博（ウェイボー）で130万のフォロワーを持つアカウントは13日、「張本智和が世界1位を目指すと宣言」と題し、張本の大会後のインタビ